"أسمنت المدينة": توزيع 70 مليون ريال أرباح عن النصف الثاني من 2021

أعلنت شركة أسمنت المدينة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 70 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021، ومن رصيد الأرباح المبقاة.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 140 مليون سهم لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5 في المائة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الخميس 17-03-2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع الخميس الموافق 31-03-2022.