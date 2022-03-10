بالحبر الأزرقحلة جديدة ومختلفة عن رواياته السابقة، كعادته يصحبنا فيها هشام الخشن، من لندن إلى القسطنطينية مرورا بباريس وصولا إلى القاهرة، يشاركنا قصة ليديا ستون، المربية البريطانية التي التحقت في بداية سبعينيات القرن الـ19 بقصر مصطفى بهجت فاضل الأمير المصري. نعيش معها بين الصفحات وسطورها مجريات العصور الخديوية المتتالية بما حوت من أحداث. مزيج من شخصيات تاريخية عاشت وكانت علامات في تاريخ مصر، وأخرى من خيال الكاتب، نتابع من خلال عيونها ومشاعرها كيف عاشوا وما مروا به من مغامرات ودراما حياتية في خضم تلك الفترة الثرية التي شهدت نهضة للوطن ما زال بنا شوق إلى تفاصيلها. "بالحبر الأزرق" رواية آخذة عن الشغف واكتشاف الذات وقساوة القدر والبشر.أنطولوجيا المعنىيتأسس كل من الوجود الإنساني والمعرفة بالمعنى، واللغة هي ما يحتضنهما وتتجليان فيها. ولأن الهرمنيوطيقا منذ العهد اليوناني مرورا بعهدها الكلاسيكي حتى طورها الفيلولوجي ثم الرومانسي نهضت بمهمة تقديم الإجابة عن مشكلة المعنى، ولأنها في طورها المعاصر ممثلة بما قدمه مارتن هيدجر وعلى خطى هانس جورد جادامر استلهمت إجابتها من حقل الفلسفة، إذ أسست الظاهراتية محاولتها المعرفية المهمة في تفسير المعرفة، والوعي، والوجود، والموجودات، وتلخيص كل ذلك في "معنى" يخلعه الوعي بهيأة، قصد اتجاه موضوعه، ليكون كل شيء بناء على ذلك عبارة عن "معنى"، فقد امتد أفق فهم الظاهرة اللغوية واتسع بسعة الرؤية الفلسفية لتصبح مستغرقة لتجربة الوجود الإنساني في العالم، وامتد بذلك أفق النظرية التأويلية واتسع أيضا بسعة أصولها الفلسفية ليشمل الإنسان وطبيعته والعالم وكل شيء فيه.إخفاق التواصللماذا أصبح القلق والاكتئاب ظاهرتين وبائيتين؟كشف العلماء في أنحاء مختلفة من العالم عن تسعة أسباب لذلك، بعضها بيولوجي، لكن أبرزها يكمن في طريقة عيش الحياة المعاصرة. كتاب "إخفاق التواصل" يقدم طريقة تفكير مختلفة اختلافا جذريا للتعامل مع هذه الأزمة التي تجتاح عالمنا المعاصر، حيث إننا عندما نفهم الأسباب الحقيقية وراء اكتئابنا سنبدأ في تلمس الحلول الناجحة لمعالجته. "لدى هذا الكتاب الكثير ليقدمه، إخفاق التواصل ليس كتابا يتناول موضوع الصحة النفسية بشكل علمي فحسب، بل يتناول نظرة المجتمع ويسرد القصص الشائعة بيننا حول الأمراض النفسية. تكمن أهمية هذا الكتاب في محاولته لتغيير تلك القصص المتناقلة حول الاكتئاب والقلق، وربما يساعد الذين يعانون في تغيير صورتهم عن أنفسهم".