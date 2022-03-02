"سيسكو" توصي بتوزيع 32.6 مليون ريال أرباحا عن 2021

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية بتوزيع 32.6 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2021، وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 81.6 مليون سهم لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4 في المائة.

وسيكون تاريخ الأحقية في 10 مارس 2022، كما سيتم توزيع الأرباح لمساهمي الشركة الذين يمتلكون أسهما في تاريخ الاستحقاق والمسجلين في سجل أسهم الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم التداول الثاني بعد تاريخ الأهلية، كما سيتم توزيع الأرباح في 27 مارس 2022.