ناطحة السحاب "ون وول ستريت" .. الاستحواذ السكني على عملاق مصرفي

إنه عنوان جيد. "ون وول ستريت". ليس مبنى سيئا أيضا، بل إنه أحد أفضل ناطحات السحاب في مانهاتن على طراز الفن الزخرفي من تصميم أفضل مهندس معماري في الفن الزخرفي. إنه عنوان جيد، على الأقل، بالنسبة إلى مصرف. لكن بالنسبة إلى منزل؟ لماذا يود أي شخص أن يعيش في "وول ستريت"؟ في قلب ذلك الحي المشهور بعمليات الحفريات، وشدة الكثافة السكانية، والسكون المطبق في المساء الذي يمثل عاصمة المال والهيمنة العالمية للمصارف؟

حقيقة أن هذا البرج المكون من 50 طابقا أصبح أكبر مكتب للتطوير السكني في تاريخ نيويورك، يخبرك شيئا عن التحول الهائل الذي يحدث في المدينة في التمويل، والقوة، والمكانة، ومركز الثقل فيها.

عندما تم تصميم البناء لمصرف أيفرينج ترست في 1928، كانت قطعة الأرض هذه أرقى الأماكن في المدينة، تقاطع وول ستريت وبرودواي بقرب البورصة وكنيسة الثالوث. بينما كان يتم بناؤه، انهار جميع ما كان حوله في وول ستريت، لكنه ظل أفضل العقارات في التمويل العالمي، حيث نجا من الكساد، والصفقة الجديدة، والحرب، وإعادة الهيكلة، والتحول إلى بنك نيويورك، وحادثة 11 أيلول (سبتمبر). الآن، في تلخيص مثالي للتحول في القوة من الثروة المؤسسية إلى الشخصية، يتم تقسيم هذا المبنى الذي كان في وقت من الأوقات عملاق الصيرفة ومقرا لذئاب سادة الكون، إلى شقق سكنية. تأخذ غرف النوم سريعا مكان غرف الاجتماعات، وتحل أراضي الحمامات المدفأة محل أرضيات التداول.

في 1905، عندما تم بيع الموقع بسعر 615 دولارا للقدم المربعة، أصبح أغلى قطعة أرض في أمريكا. قبل قرن من الزمن، لم يكن هناك أي شك بأنه كان سيصبح المركز التجاري للعالم، متفوقا بسرعة على الحي المالي في لندن. كان العمال يتدفقون إلى المبنى كل صباح، لكنهم يخرجون مرة أخرى في نهاية اليوم. الآن، يضم وسط المدينة مجتمعا يبلغ عددهم نحو 64 ألف نسمة، أي ضعف العدد في 11 أيلول (سبتمبر).

لم يعد وول ستريت ما كان عليه. أصبح لديه اختصار مروع، FiDi "الحي المالي"، كجزء من صفقة لجعل المكان يبدو جذابا، بشكل لا يصدق "ولكن ناجحا" للعائلات الشابة. مثل مبنى وولورث القريب وعشرات المباني الأخرى في المنطقة المجاورة مباشرة، تخرج المباني التي كانت يوما ما مصارف وشركات وساطة مالية من شرانق التخزين لتصبح غرفا علوية وشققا راقية تم تحويلها حديثا. لكن مبنى ون وول ستريت على مستوى آخر، فهو مسمار فن زخرفي دق في نعش هذا المركز العالمي للخدمات المصرفية. لا تزال المؤسسات هنا، لكنها تتقلص. يبدو أن كل برج جديد وكل برج يتم تجديده يعاود الظهور على أنه برج سكني.

تغير مصير مبنى ون وول ستريت يتم توجيهه من قبل هاري ماكلو، المطور العقاري الذي حدد الصيحات في عقارات نيويورك لعقود من الزمان، بدءا من إقناع ستيف جوبز ببناء متجر أبل على شكل "المكعب الزجاجي" أسفل مبنى "جنرال موتورز" الخاص به إلى ناطحة السحاب النحيلة الرائعة الخاصة به في متنزه 432.

عندما وصلت في المساء البارد في وول ستريت حيث تعصف الرياح مع ضوضاء عمليات البناء وضباب من تدفق البخار المضغوط من فتحات التهوية المخططة، وجدته يتحدث على الهاتف، مرتديا حذاء مكشوف الكعب وجوارب بلون أصفر صارخ، وشعره الأشيب مردود إلى الخلف ومنسدل تماما فوق قبة قميصه الأبيض الناصع. ثم بدأت بالنظر حولي. هذه هي "الغرفة الحمراء"، ردهة المبنى التاريخية. ربما تكون أكثر الغرف المزخرفة إبهارا في مدينة غارقة بحيوية الثلاثينيات. تشعر وكأنك في صندوق مجوهرات صيني مصقول أو في مشهد تصوير مقطوعة موسيقية على وشك أن يمتلئ بفتيات الاستعراض. تشع الخيوط الذهبية من السقف القوطي ذي الأوجه المتعددة في تموجات على أرضية فسيفساء حمراء. تم تصميم الردهة من قبل هيلدريث ميير، وهي أعظم فنانة فسيفساء في أمريكا "بعض أفضل أعمالها موجود في قاعة راديو سيتي الموسيقية، تبعد أربعة أميال تقريبا عن شمال المدينة"، لكنها ليست مشهورة. تستحق أن تكون كذلك. لا تزال الغرفة الحمراء في الطليعة، إنها مصادفة مغلفة بالفخامة المطلقة.

وضع ماكلو هاتفه جانبا. "لا تمانع، أليس كذلك؟ إنني أدردش هنا فحسب". هززت كتفي بالنفي وبدأ بالتحدث مرة أخرى، مرحبا بالناس الذين يصلون إلى الردهة من حين إلى آخر بمودة كبيرة - يبدو أنه محبوب. لذلك ذهبت ونظرت إلى نموذج للمبنى، لوح أبيض ضخم بحجم مكتب استقبال. وبجانبه نموذج مصغر آخر للبرج، مبنى مدرج شبه كاريكاتوري للتمويل يبدو بالضبط على النحو الذي ينبغي أن تكون عليه ناطحة سحاب في نيويورك: في مكان ما بين معبد مدرج، ومنحدر، وولاعة طاولة وموقع تصوير أحد أفلام باتمان.

أخيرا يأتي ماكلو للترحيب بي، وكمامته تتدلى بلا مبالاة حول رقبته. ويتحول مباشرة إلى أسلوب عاطفي. يقول، "عندما بدأت عملي كنت في مجال الإعلان، أودعت أول راتب لي هنا، في مصرف أيرفينج ترست".

يومئ لوكيل مبيعات لتحريك النموذج. يبدأ اللوح البلاستيكي الذي كنت أنظر إليه بالارتفاع، معلقا على كابلات آلية، للكشف عن مسبح، وشرفة، وغرفة ملهى، وحانة وغيرها من وسائل الراحة للثراء الفاحش. يسألني عما أريد التحدث بشأنه. قلت عن المبنى وأيضا حياته المهنية، باعتباره مطورا لبعض أهم الأبراج في المدينة.

يقول، "الملاك شر لا بد منه. أنا لست الأمر المثير للاهتمام هنا، بل المبنى". من حيث نقف، ملتفين باللونين الأحمر والذهبي المبهرين في مبنى معماري متقن، يمكنني فهم وجهة نظره.

على الرغم من اعتراضاته، كان ماكلو واحدا من أكثر المطورين إصرارا ونجاحا وتأثيرا في نيويورك، لكنه يبدو متضائلا في هذه الغرفة الرائعة. تساءلت عما سيحدث للطابق الأرضي عندما يتم افتتاح المبنى؟ "أوه، متجر أو شيء من هذا القبيل. متجر هول فودز، مكان للجلسات الراقية صالة ألعاب رياضية". أشعر بخيبة واضحة. ينظر بشوق إلى نموذج البرج. وأحاول ألا أفكر بالسلطات والخميرة باهظة الثمن بشكل جنوني أو رائحة العرق الكريهة وأجهزة المشي المطاطية، إلى أن يوضح أن الغرفة الحمراء سيوضع فيها الجزء الأكثر رقيا من عرض البيع بالتجزئة.

يقول، وهو يرشدني إلى المصعد لبدء الجولة، "تم الانتهاء من بنائه في العام نفسه الذي تم فيه بناء مبنى إمباير ستيت. إنه بحجم مجمعين من مجمعات منهاتن. كما يمكنك رؤية تمثال الحرية". تلعب الشاشات الكبيرة على الجدران هذا المنظر بشكل متكرر، عبارة ستاتن أيلاند، والقوارب الصغيرة، ورحلات قوارب سيركل لاين، والطائرات التي تهبط على الأرض: فينيسيا العصر الحديث. إنه أمر مبتذل لكنه مغر بلا شك.

نموذج المبيعات الضخم الذي تركناه وراءنا يوضح ما يصعب رؤيته من الطابق الأرضي، عتبات المبنى وارتداداته، والبرج المستدق ذا الوجهات والقمة. يمكنك أن ترى الجدران مموجة بنعومة بدقة مثل الستائر، وليست كتلا ضخمة من الحجر المسطح. في الشارع، عليك أن ترفع رقبتك لرؤية البرج - وول ستريت ليس شارعا واسعا، بل عبارة عن شارع ضيق من بقايا مستوطنة هولندية مسورة تعود إلى القرن الـ17. داخل الغرفة الحمراء، يمكنك أن تتذوق جمال تصميم رالف ووكر المكسو بالحجر الجيري.

تم وصف ووكر من قبل فرانك لويد رايت على أنه "المهندس المعماري الآخر الوحيد الصادق في أمريكا"، على الرغم من شعوره بالحزن الشديد لاتهامه في الستينيات بسرقة عمولة من مهندس معماري آخر. وصل ووكر إلى نهايته المسرحية، تماما بدقة تصميم مبانيه، عندما توفي منتحرا في 1973 مستخدما رصاصة فضية صنعها بنفسه.

كان ووكر أيضا أعظم مصمم ناطحات سحاب في أمريكا. كانت شركته "فورهيز جملين آند ووكر" مسؤولة عن مظهر مانهاتن الكلاسيكي، والمباني العملاقة المدرجة الجميلة، مبنى باركلي فيسي "1922 إلى 1926" ومبنى 60 هدسن ستريت "من 1928 إلى 1930" لا يزالان، في رأيي الشخصي، أفضل المباني في المدينة، المستوحاة من التأثيرات التعبيرية من أمستردام وهامبورج وكذلك الزخرفة والحداثة. مبنى ون وول ستريت غير متوازن بعض الشيء، ليس كجمال هذين المبنيين لأن موقعه كان ضيقا أكثر، لكنه رائع رغم كل شيء. أبواب المبنى وحدها من روائع مدينة أصبحت واثقة فجأة بأسلوبها المعماري الطبيعي.

بخلاف بعض التحولات الكبيرة الأخرى في مانهاتن، تم تجديد مبنى ون وول ستريت بالكامل، ولم يتبق سوى الغرفة الحمراء سليمة. لكن نوافذه المخرمة الكثيرة أضفت لمسة جيدة على التغيير، 566 شقة، مناظر لا تصدق، سقوف عالية وأكثر من ذلك بكثير. يقول ماكلو، "إن الأمر أشبه بمدينة داخل مدينة. مع الأماكن الخاصة للعمل، وغرف الاجتماعات وحانة تابعة للردهة (...) 40 في المائة من الشقق في داخلها مكتب منزلي خاص بها". تم توسيع المبنى بالفعل في الستينيات، لكن ماكلو تمكن من إضافة المزيد قليلا، قطعة جديدة تبدو زجاجية قليلا ويصعب وصفها، لكنها غير ملفتة، تم استبدال روبرت أيه إم ستيرن، المعروف بهندسته المعمارية المتخصصة في إعادة إحياء المباني التاريخية "والميل إلى زخرفة نيويورك" في المشروع لتحل محله شركة إس إل سي إي أركتيكتس.

التصاميم الداخلية "تصميم رائع. مواد فاخرة. تفاصيل دقيقة كما ورد في المواد التسويقية"، حسب ذوقي، بسيطة قليلا، رخام أبيض وفولاذ لامع في كل مكان. تمنح شعورا بالاسترخاء كما في الفنادق العالمية. من المفترض أن يتم اقتلاع كثير منها، على أي حال.

تبدأ أسعار شقق الاستوديو هنا من أكثر قليلا عن مليون دولار، والشقق المكونة من غرفتي نوم تبدأ من مليوني دولار تقريبا، وأسعار الشقق المكونة من أربعة غرف نوم تبدأ من 6.95 مليون دولار. لم يتم تسعير الشقق العلوية المكونة من ثلاثة طوابق "بمساحة 13430 قدما مربعة وشرفة من ألفي قدم مربعة أخرى" حتى الآن على الرغم من أنه من المقرر الانتهاء من التطوير في نهاية العام.

لمست بعض الحذر عندما سألت عن عدد الشقق التي تم بيعها. "لسنا في عجلة من أمرنا". كما قال ماكلو، الذي استثمر 1.5 مليار دولار في المشروع. قد يكون هذا عنوانا جيدا، لكن الحي المالي مليء بالشقق السكنية غير المباعة. تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 1،400 وحدة سكنية جديدة معروضة في السوق، ما يجعله أكثر الأحياء بعرض فائض في مانهاتن. في الوقت الحالي، يعد وسط المدينة بمعدل مشي إلى العمل مثالي لكن ماذا لو استمرت الشركات بالهجرة؟ كيف سيتغير الحي؟ لكن هذا في المستقبل، في هذه اللحظة فإن المزيج ناجح، حتى بعد اضطرابات الجائحة، فإن الحي المالي يبدو كمدينة حقيقية.

مبنى ماكلو الآخر المغير لقواعد اللعبة يرتفع عاليا فوق حي ميدتاون مانهاتن، وهو حي سكني تقليدي أكثر، في متنزه 432، من تصميم رافائيل فينولي. كانت هناك تمتمات حول صرير جدران وتسريبات للمياه، "مجرد مشكلات صغيرة" كما يقول ماكلو. ستتأرجح ناطحات السحاب النحيفة في مهب الريح - على الرغم من أنه بعد أن مشيت إلى هناك من وول ستريت في يوم عاصف، لم أشعر بأي شيء.

أحد الأبراج النحيفة الأولى المجاورة لسنترال بارك، كان هذا المبنى الرائع والمجرد والمتشابك دائما الأفضل بينها، على الأقل في المظهر، غامض، أبيض، دليل على الثروة الصافية. تحويل وول ستريت من مصارف إلى شقق سكنية يبين بقدر ما تغير أنماط القوة في المدينة، كذلك برج 432 يوضح اقتصاديات بناء أبراج نحيفة لم يكن ليكون اقتصاديا في السابق على الإطلاق. تبدو الأبراج النحيفة، مجتمعة، مثل رسم بياني بالأعمدة يبين التفاوت الشديد في الثروة، وتلقي بظلال طويلة على الحديقة العامة. يقول ماكلو، "على مدار الـ15 عاما الماضية، أدرك قليل منا مبكرا أنه يمكننا تشييد مبان شاهقة الارتفاع والحصول على مناظر أفضل، ومزيدا من التهوية، ومباني أجمل".

بالعودة إلى وول ستريت، سألت عن التحول في وسط المدينة. يقول، "إن التركيز في المدينة يتغير دائما. في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، كان لديك مجتمع فني في وسط المدينة، إلى جانب المهاجرين الأوروبيين. اخترعوا حي سوهو. لقد أعادوا اختراع وسط المدينة. كان هناك نمو متقطع، ولكن تسارعت وتيرته بسبب أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، كانت الأكثر مأساوية".

يبدو ماكلو رثائيا قليلا هنا، كما لو كان من الصعب تجاوز هذا المشروع. هل هو على دراية بالميراث؟ يقول، "لا. فالمطور هو مجرد هامش سفلي على ورقة. لكنني كنت محظوظا بما يكفي لإنشاء المباني ويمكنني أن أفتخر بها. لقد استمتعت بذلك".

علام يندم؟ يقول، "فقط لأن والداي لم يكونا على قيد الحياة ليريا أنني بنيت برجا في نيويورك أطول من مبنى إمباير ستيت."

أصبح ماكلو في الآونة الأخيرة معروفا بجمعه للأعمال الفنية بقدر تشييده للمباني تقريبا. ولا سيما في ضوء عملية بيع "سوذبي" العام الماضي، التي حققت 676 مليون دولار باعتبارها جزءا من تسوية الطلاق مع زوجته السابقة ليندا. ذهبت أعمال روثكو، وجياكوميتي، وبولوك، وتومبلي، جميعا - كان ذلك الجزء الأول فقط من عملية البيع، والجزء الثاني سيكون في أيار (مايو). يقول، "بدأت الاهتمام بالأعمال الفنية عندما كنت أعمل في مجال الإعلانات. لا بد أنها كانت رسوم الجرافيكس، الهوية المرئية. لطالما كنت جامعا لكنني سعيد لأن المرحلة انتهت الآن. ما زلت أجمع القطع التي أرغب في العيش معها. يبدأ الفن بقطعة قماش فارغة، وربما يمكننا ربط ذلك بقطعة أرض فارغة. البناء هو عملية إنتاج كبيرة، مثل صناعة فيلم، أنت تنتج وتخرج وتمثل وعندما تنتهي، تقول، لا أصدق أنني فعلت ذلك".

بينما ننهي جولتنا حول المبنى، يمسك ماكلو القشرة الخشبية في المصاعد ويمرر يديه فوق تفاصيل الديكور المصنوع من النيكل. يقول، "هذه جودة حقيقية. لقد صممنا هذا ونظرنا إلى الماضي إلى رالف ووكر والهندسة المعمارية الكلاسيكية. أنا أحب أن أكون عميلي الخاص (...) لا تمانع إذا أخذت هذه المكالمة، أليس كذلك؟".



*ناقد في مجال الهندسة المعمارية والتصميم في صحيفة "فاينانشيال تايمز"