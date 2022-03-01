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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي

اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي

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