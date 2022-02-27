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تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
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الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
الأسواق
سوق السعودية
سوق أبوظبي
سوق دبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
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كاريكاتير
كاريكاتير2022/02/27
كاريكاتير
كاريكاتير2022/02/27
الاحد 27 فبراير 2022
فهد الخميسي
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