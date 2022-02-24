"بوبا" تربح 730 مليون ريال قبل الزكاة في 2021 .. بانخفاض 11.2 %

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تحقيق صافي ربح 730 مليون ريال قبل الزكاة في 2021 بانخفاض 11.2 % عن 2020.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بمبلغ 92.9 مليون ريال مقارنة مع العام السابق إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 156 مليون ريال وارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 326.6 مليون ريال نتيجة لعودة ارتفاع المطالبات المؤجلة من المستويات المنخفضة والاستثنائية التي شهدتها خلال فترة الحظر من العام السابق كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 3.2 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 714.2 مليون ريال.