هنا في البحر، في الجُزر، على اليابسة
في أرض المطر، أو أرض الرمل
هنا، لا صمت يكفي أولئك الذين يسيرون
آناء النهار وآناء الليل
الزمن الصحيح غائب والمكان الصحيح غائب
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ما تزال الأشرعة البيض تتجه نحو البحر
ونحو البحر تطير أجنحة غير مكسورة
وإلى العُصيان تُسرع الروح الضعيفة
وأصوات البحر الضائعة
ويُسرع الليّلك الضائع
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وتُخلق العينُ العمياء
أشكالا فارغة بين الأبواب العاجية
وتسترجع المالح للأرض الرملية
هذا هو مكان الوحدة
حيث تعبر الأحلام بين الصخور الزرق
هذا هو زمن التوتر
بين الموت والولادة
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