الأسهم اليابانية تواصل التراجع بفعل أزمة أوكرانيا .. سهم "نيسان" يهبط 6%

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم للجلسة الرابعة على التوالي مع تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

وتراجع نيكي 1.71 في المائة إلى 26449.61 نقطة، لكنه عوض جزءا من خسائر وصلت إلى 2.5 في المائة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.55 في المائة إلى 1881.08 نقطة ليغلق على انخفاض للجلسة الرابعة كذلك.

وانخفضت أسهم 199 شركة من بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية الأسوأ أداء، وشهد قطاعا المواد الأساسية والتكنولوجيا كذلك خسائر كبيرة.

وتمكن قطاعا الرعاية الصحية والطاقة من تحقيق مكاسب، وتدعم قطاع الطاقة بارتفاع أسعار النفط وقطاع الرعاية الصحية بارتفاع سهم شركة الدواء دايتشي سانكيو 9.55 في المائة بعد أن أعلنت نتائج إيجابية لعقارها المضاد للسرطان الذي طورته بالاشتراك مع أسترازينيكا.

وكان سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق الأسوأ أداء على المؤشر نيكي وهبط 4.04 في المائة. وهبط سهم أدفانتيست المنافسة 4.80 في المائة ورينيساس 5.53 في المائة.

وانخفض سهم نيسان لصناعة السيارات 6.02 في المائة وتويوتا 2.28 في المائة.