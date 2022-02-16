في أولى جلساته بالسوق "علم" يتداول على مكاسب 30% وسط طلبات تخطت 6.6 مليون سهم

قفز سهم "علم" في أولى جلساته بالسوق السعودي بالحد الأعلى 30 في المائة عند 166.4 ريال مقارنة بسعر الإدراج 128 ريالا للسهم.



وشهد السهم تداولات بلغت نحو 1.26 مليون سهم خلال نصف ساعة من بداية التعاملات، وبقيمة 208 ملايين ريال.



ويشهد السهم طلبات تجاوزت 6.6 مليون سهم بالحد الأعلى وبقيمة تتخطى 1 مليار ريال.



وكانت شركة علم قد طرحت 24 مليون سهم للاكتتاب العام، بسعر 128 ريالا للسهم، تم تخصيص 30 في المائة للأفراد، مقابل 70 في المائة للمؤسسات.

ويعد إدراج "علم" ثاني إدراج في السوق السعودي خلال العام الجاري، بعد إدراج شركة "أنابيب الشرق".