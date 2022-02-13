يوم التأسيس .. يخاطب المستقبل

بعد أيام سيتم الاحتفال بيوم التأسيس الذي تقرر أن يكون 22 شباط (فبراير) من كل عام. والاهتمام بهذه المناسبة له رمزية مهمة في هذا الوقت بالذات بعد أن أصبحت بلادنا من أهم دول مجموعة العشرين الأكثر تقدما في العالم. وكأن تاريخنا المشرف المتمثل في تأسيس هذا الكيان الموحد يخاطب المستقبل المشرق الذي يعتمد على الأخذ بأحدث أساليب التقنية لتكون هذه الدولة التي تعتز بماضيها في مقدمة الدول المتقدمة بحيث تتعامل معها بندية تؤهلها للمراكز الأولى في مجالات عديدة. ولو أطلقت العنان لخيالي لسمعت يوم التأسيس يخاطب "أبشر وأخواتها" من التطبيقات التقنية الحديثة، ويقول لهم لقد توقعت وصولكم منذ أن تم التأسيس على يد الأبطال الذين كانت نظرتهم بعيدة المدى، فلولا الله، ثم التأسيس والتوحيد والأمن والأمان، لما وصلت بلادكم إلى ما وصلت إليه. وأراد يوم التأسيس أن يسمع من "أبشر" حول منظومة التحديث التي نفذت في وقت قياسي، فجاء الجواب بأن بلاد التأسيس شهدت طفرة تكنولوجية كبيرة خلال الفترة الأخيرة. ونجحت جهات الاختصاص - بتعاون يدعو إلى الإعجاب - في تطوير عديد من التطبيقات التي سهلت على المواطنين والمقيمين إنهاء معاملاتهم في دقائق بعد أن كانوا يقفون في صفوف طويلة من بعد صلاة الفجر للحصول على هذه الخدمات. وأبرز وأول هذه التطبيقات "أبشر" التابع لوزارة الداخلية. ولذا نقول "أبشر وأخواتها"، حيث تبع ذلك التطبيق المذهل تطبيقا "صحتي" و"توكلنا" اللذان نجحا في إدارة أزمة جائحة كورونا من الناحيتين الطبية والتنظيمية. وتفوقت بلادنا على معظم إن لم نقل جميع دول العالم في هذا المجال.ويمكن القول إن منصة "أبشر" كانت حلما بأن يتم الانتقال إلى عصر الحكومة الإلكترونية وانتهاء مرحلة التعاملات الورقية، حيث عملت على تحقيق عدد من الإنجازات لرفع مستوى الأداء الحكومي للخدمات المقدمة للجمهور وسبل الراحة للمستفيدين، إضافة إلى - وهذا هو الأهم - تحقيق أقصى مستويات الأمن المعلوماتي. وبعد هذه الإجابات المفصلة من "أبشر" اطمأن يوم التأسيس على مستقبل البلاد التي حرص المؤسس ورجاله على أن تكون دائما في المقدمة.. وحث "أبشر وأخواتها" على تقديم مزيد من الخدمات مستشهدا بنجاح منصة "مدرستي" التي وفرت التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا.. ونظام "ناجز" التابع لوزارة العدل الذي عمل على توحيد الإجراءات القضائية وإنجاز المعاملات إلكترونيا. وأثنى "يوم التأسيس" على منظومة "إحسان" لدعم العمل الخيري الذي يهدف إلى تعزيز دور بلاد الخير والعطاء في الأعمال الخيرية ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي. وفي الاتجاه نفسه، جاءت منصة "فرجت" التي يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم وفاعلي الخير.وأخيرا: دشنت المملكة - على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي LEAP22 الذي استضافته الرياض أخيرا - الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي WiFi-6e، الذي يمتاز بسرعة نقل بيانات تتجاوز خمسة أضعاف الجيل الحالي من تقنيات الـواي فاي، إلى جانب قدرات مضاعفة في استيعاب أعداد المستخدمين لتصبح المملكة الأولى عالميا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لـتقنية WiFi. وأنهى "يوم التأسيس" استماعه لكل هذه الخطوات المهمة بشكر وثناء على جميع الجهات التي تأخذ بأسباب التطور والتقنية لتسخيرها لخدمة المواطن الذي هو محور اهتمام القيادة.