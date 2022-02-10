تدشين جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد

وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، على سير العمل في المديرية العامة للجوازات بالرياض.

والتقى بالعاملين في مركز القيادة والتحكم، ومركز الاتصال الموحد 992، ومركز خدمات المستفيدين بالمديرية، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للمواطنين والمقيمين والزائرين، كما استعرض سموه بعض الأجهزة التقنية التي تمكن المديرية العامة للجوازات من الاستمرار في تقديم خدمات إلكترونية متميزة.

وأوضح مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، في كلمة له خلال حفل أعد بهذه المناسبة، أن الجوازات شهدت تطورًا كبيرًا ومتسارعًا خلال السنوات الأخيرة ثم شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود عرضًا مرئيًا يحكي نشأة ومسيرة قطاع الجوازات وأبرز إنجازاته والجوائز التي حصل عليها.

إثر ذلك دشن جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد، المصمم بأعلى المواصفات الفنية والسمات الأمنية الحديثة المستخدمة في وثائق السفر العالمية.

ووقع وثيقة تدشين الجواز الذي جاء بتضافر الجهود بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويعد خطوة في مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وزُينت صفحاته بأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.