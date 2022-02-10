امنعي عني الخبز إذا أردتِامنعي عني الهواءولكنلا تمنعي عني ضحكتكِ.لا تمنعي عني الوردةالرماح التي تنتثر منهاالمياهالتي تنبجس فجأة في فرحتكالموجة الفضية المباغتةالتي تولد منكِإن صراعي مريرومرات كثيرةأعود متعب العينينمن رؤية الدنيا التي لا تتغيرولكن، حين أدخلتنطلق ضحكتكِ إلى الأعاليباحثة عنيوتفتح ليأبواب الحياة كلها.يا حبيبتي،في أحلك الأوقاتتتناثر ضحكتكِفإذا رأيتِ فجأة دمائي تخضب حجارة الطريقفاضحكيلأن ضحكتكِ ستهب يديسيفاً مسلولا.وفي الخريفبالقرب من البحرلا بد لضحكتكِأن ترفع شلالات من الزَبَد.وفي الربيع يا حبيبتيأحب ضحكتكِلأنها كالزهرة التي أرتقبهاالزهرة الزرقاءزهرة وطني المرنانة.اضحكي من الليلمن النهار، من القمراضحكي من شوارع الجزيرة الملتفةاضحكي من هذا الفتى الذي يحبكِولكنحين أفتح عيني وأغمضهاوحين تذهب خطايوحين تعود خطايامنعي عني الخبز، والهواءالنور والربيعولكنلا تمنعي عني ضحكتكِإذ أني عند ذاك موتاً أموت.