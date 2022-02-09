لمواجهة كورونا في الدول الفقيرة .. الصحة العالمية تحتاج إلى 16 مليار دولار

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، أنها بحاجة لتوفير 16 مليار دولار أخرى لدعم البلدان منخفضة الدخل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنظمة أن المبلغ يمثل الفجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية من خلال برنامج أطلقته الأمم المتحدة ، حيث سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض .

وبحسب "الألمانية"، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم:" منحنا العلم الأدوات اللازمة لمواجهة كوفيد 19- وإذا تم التضامن في تقاسمها عالميا سنتمكن من القضاء عليه (المرض) عبر خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام".