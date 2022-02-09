توزيع أكثر من 48.1 مليون ريال أرباحا على مالكي وحدات "الأهلي ريت (1)"

أعلنت شركة الأهلي المالية عن توزيع أكثر من 48.1 مليون ريال أرباحا نقدية على مالكي وحدات صندوق الاهلي ريت (1) عن الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.

وستكون التوزيعات النقدية على أساس 137.5 مليون وحدة قائمة، وتبلغ قيمة الربح الموزع 0.35 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3.5 في المائة، كما تبلغ نسبة التوزيع 3.61 في المائة من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 ديسمبر2021.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 17 فبراير 2022 (نهاية يوم التداول، يوم الثلاثاء بتاريخ 15 فبراير 2022)، كما سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل بعد تاريخ الاستحقاق.