بنك الرياض: بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي

أعلن بنك الرياض عن بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي داخل وخارج السعودية، وسيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق، وسيكون تاريخ نهاية الطرح غدا.

وقال البنك بأن الفئة المستهدفة من الإصدار هم مستثمرون مؤهلين في الدول التي سيتم الطرح بها وفقا للوائح والقواعد السارية في هذه الدول.

وقام البنك بتعيين شركة إتش إس بي سي وميريل لينش انترناشيونال وشركة الرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء للاكتتاب ومدراء سجل الاكتتاب، حيث سيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار مضافا إليها مضاعفات لا تقل عن ألف دولار.

وسيحدد سعر الطرح والعائد بحسب ظروف السوق، وستكون مدة الاستحقاق دائمة بدون تاريخ استحقاق، يجوز للبنك في بعض الحالات استرداد الصكوك كما هو موضح في تعميم الطرح.