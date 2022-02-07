"البحري" تربح 92 مليون ريال في الربع الأخير من 2021 .. بارتفاع 18.6 %

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن تحقيق 92 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الأخير من 2021 بارتفاع 18.6 % عن نفس الربع من 2020.

يعود السبب الرئيسي لإرتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :

- ارتفاع الايرادات بنسبة 22 % مع تحسن أداء عدة قطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت ايراداته بمبلغ 149 مليون ريال مدعوما بتحسن أسعار النقل بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل.

- ارتفاع الإيرادات الاخرى بمبلغ 27.8 مليون ريال بالإضافة الى انخفاض المصروفات العمومية والادارية بمبلغ 19 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

أدى ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب ارتفاع اسعار الوقود إلى الحد من نمو الأرباح خلال الربع الحالي.

من جهته قالت الشركة أنه بسبب تأثر نتائجها خلال 2021 بالتقلبات الحادة في أسعار النقل العالمية وللمحافظة على التدفقات النقدية للشركة وتقوية المركز المالي للشركة لدعم توسعاتها المستقبلية سيتم الاكتفاء بالأرباح المرحلية التي تم توزيعها عن النصف الأول من 2021 بواقع ريال لكل سهم.