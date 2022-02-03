معدل التضخم في تركيا يرتفع إلى 48.7% .. أعلى مستوى منذ 20 عاما

أظهرت بيانات اليوم أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر مما كان متوقعا إلى 48.69 في المائة في يناير، ليسجل أعلى مستوياته منذ عقدين تقريبا، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة وانخفاض حاد في قيمة الليرة في أواخر العام الماضي.

وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 11.1في المائة على أساس شهري.

وبحسب "رويترز"، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 10.45 في المائة على أساس شهري في يناير، ليرتفع على أساس سنوي إلى 93.53 في المائة في انعكاس للاضطرابات المرتبطة بسعر الصرف في الأشهر الماضية.