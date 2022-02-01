توزيع أرباح على مالكي وحدات "الراجحي ريت" للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2021

أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:

- إجمالي الأرباح الموزعة 45.3 مليون ريال.

- تكون التوزيعات النقدية على أساس 161.8 مليون وحدة قائمة.

- قيمة الربح الموزع يبلغ 0.28 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.8 في المائة.

- نسبة التوزيع تبلغ 3.40 في المائة من صافي قيمة الأصول (بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 30-06-2021)

- ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 10-02-2022 (نهاية يوم التداول يوم الثلاثاء 08-02-2022).

- سيتم دفع التوزيعات خلال 15 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.