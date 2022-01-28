3.96 مليار دولار أرباح "فيزا" خلال الربع الأخير من 2021 .. تجاوزت التوقعات

أعلنت شركة فيزا الأمريكية للخدمات المالية أن أرباحها الفصلية ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعة السبب إلى إزدهار المدفوعات باستخدام بطاقات الإئتمان.

وبلغ صافي أرباح الشركة 3.96 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر.

وارتفعت صافي إيرادات الشركة خلال هذا الربع بنسبة 24.1 في المائة لتصل إلى 7.06 مليار دولار مقابل 5.69 مليار دولار في العام الماضي.

وبحسب "الألمانية"، تواصل شركة فيزا الاستفادة من إزدهار المشتريات عبر الإنترنت، والتي غالبا ما يجري سدادها عبر بطاقات الإئتمان.

وبالإضافة إلى ذلك ونظرا لتعافي قطاع السياحة من تبعات الجائحة، فقد تزايدت أيضا المدفوعات الدولية - مثل حجوزات الطيران أو الفنادق في الخارج - بشكل كبير مرة أخرى.

وتجاوزت الأرقام الربع سنوية توقعات السوق المالية.