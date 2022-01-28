الاقتصاد الألماني ينكمش 0.7% في الربع الأخير من 2021 .. كورونا يضغط على الإنتاج والاستهلاك

انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع السابق له، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم.

وكشفت بيانات المكتب عن تباطؤ كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوقع - مقارنة أيضا بالاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى - في عام 2021 ككل.

ومقارنة بالربع الأخير من عام 2019، الربع الذي سبق بدء أزمة كورونا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة.

وأثرت اختناقات العرض وتأثير الموجة الرابعة من فيروس كورونا على الإنتاج والاستهلاك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. ويتضح من تقديرات أولية لمكتب الإحصاء أن الانخفاض يتراوح بين 0.5 في المائة و1 في المائة مقارنة بالربع السابق، وفقا لـ"الألمانية".

وعلى أساس بيانات مؤقتة، أعلن مكتب الإحصاء مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بأكمله نما بنسبة 2.7 في المائة، بعد انكماش بنسبة 4.6 في المائة في عام 2020. ومن غير المتوقع أن يظهر الربع الأول من هذا العام أي تحسن، حيث ضربت موجة متحور كورونا "أوميكرون" البلاد بشدة. ويتوقع المحللون المزيد من التراجع في النمو الاقتصادي، وفقا لـ"الألمانية".

وينظر المحللون بتفاؤل أكبر تجاه الربع الثاني من 2022. وتسير التنبؤات الخاصة بالعام ككل حاليا نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3 و 4 في المائة، على غرار المعدلات التي تم تسجيلها بعد الركود العميق في عام 2009.