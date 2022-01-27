البريكان .. 3 أهداف بـ 9 نقاط

سجل فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي لكرة القدم، خامس أهدافه بقميص الأخضر، وثالث أهدافه في التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر عقب تسجيله هدف الفوز في شباك عمان أمس (48) ضمن الجولة السابعة.وأسهمت أهداف البريكان الثلاثة في التصفيات المونديالة في جلب تسع نقاط لرصيد الأخضر من 19 نقطة حصل عليها الأخضر خلال سبع جولات، حيث سجل أول أهدافه في شباك اليابان في المواجهة التي انتهت بهذا الهدف، والهدف الثالث في شباك الصين في اللقاء الذي انتهى 3/2 إضافة إلى هدفه الذي سجله في شباك عمان أمس.ورفع هدف البريكان أهداف الأخضر في التصفيات لـ 32 هدف، يتصدرها الثنائي سالم الدوسري، وصالح الشهري بـ 6 أهداف، سلمان الفرج، وفهد المولد (4 أهداف)، البريكان (3) أهداف، سامي النجعي، عبد الفتاح عسيري، وياسر الشهراني (هدفين)، عبد الله الحمدان، علي الحسن، وهتان باهبري (هدف وحيد).من جانبه، أوضح البريكان أن اختياره كنجم للمباراة لا يعني له كثيرا بقدر ما يعني له الفوز الذي جاء بصعوبة، وقال "الحمد لله على الفوز وجاء بعد صعوبة، وجائزة أفضل لاعب لا تهمني كثيرا، ولم يكن هناك تركيز في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تداركنا الأخطاء واستطعنا تسجيل هدف الانتصار"، مشيرا ليس هناك صعوبة في تكرار الفوز على اليابان لخطف بطاقة التأهل.وكان البركان قد حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.