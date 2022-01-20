الدولار يتراجع مع توقف ارتفاع عوائد السندات واليورو يصعد بعد أكبر خسائر خلال شهر

تراجع الدولار اليوم مع توقف موجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع، في حين صعدت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولارين الكندي والأسترالي في ظل زيادة أسعار السلع والتفاؤل بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وارتفع اليورو والإسترليني ليلتقطا الأنفاس تدريجيا بعدما تكبدا أكبر خسائر خلال شهر يوم الثلاثاء عندما صعد الدولار مدعوما بقفزة في العائد على السندات الأمريكية.

وسجل اليورو في أحدث تداول مقابل الدولار 1.1368 دولار مرتفعا 0.2 في المائة خلال اليوم. وارتفع الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3636 دولار، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني وسجل 114.33 مقابل الدولار.

وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.2 في المائة خلال الجلسة مسجلا 95.428.

وصعد الدولار في الجلسات الماضية على الرغم من أنه لم يحقق الأداء المتوقع نظرا لزيادة كبيرة في التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ رفع أسعار الفائدة بحلول مطلع مارس للحد من التضخم.

وبالنسبة لبقية العملات، تلقى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي دعما من زيادة أسعار السلع الأولية وتوقعات بتشديد السياسة النقدية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 في المائة مواصلا مكاسب الجلسة السابقة، في حين يتجه الدولار الكندي صوب أعلى مستوى في عشرة أسابيع لامسه أمس الأربعاء عندما سجل 1.2489 مقابل الدولار الأمريكي.

كما سجلت الكرونة النرويجية، وهي عملة أخرى مرتبطة بأسعار النفط، أداء جيدا وارتفعت 0.2 في المائة مقابل اليورو والدولار.