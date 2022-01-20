الأسس الثقافية للأمميعد هذا الكتاب رحلة في أعماق التاريخ، تهدف إلى دحض الادعاء السائد بأن القومية هي أحد منتجات الحداثة. يسلط الكتاب الضوء على الأسس الثقافية التي تعد من المقومات الأساسية لقيام الأمم، وهي "الهرمية"، و"العهد"، و"الجمهورية"، ويضرب أمثلة على كل منها من التاريخ القديم: الإمبراطورية الآشورية، والمملكة المصرية القديمة، والإمبراطورية الرومانية، ثم النموذج الجمهوري المدني. ويوضح المؤلف بجلاء أن ظهور الأمم ليس حدثا يقتصر على العصر الحديث، إنما تشكلت الأمم منذ القدم في الشرق الأدنى، بل كانت الموروث الذي قامت على أساسه الأمم الأوروبية. يبين المؤلف كذلك أن الأشكال السياسية المختلفة للمجتمع والهوية، التي وجدت في العصور القديمة، قد أسهمت في تشكيل الأمم وصياغة شخصيتها.الأدب العربيإن إخضاع الأدب العربي بثرائه وعراقته للتقييم لمن المهام الجسيمة، التي تتطلب عينا ناقدة مسؤولة على درجة عالية من الوعي والثقافة. في هذا الكتاب يقدم إدوار مرقص - في عجالة - رؤية موسعة للأدب العربي بشقيه المنظوم والمنثور، منذ عصور الجاهلية، مرورا بصدر الإسلام والعصرين الأموي والعباسي، وصولا إلى عصور الانحطاط، وانتهاء بالنهضة الأدبية الحديثة وما صاحبها من الانفتاح على الترجمة من اللغات الأخرى. وهو في كل مرحلة من هذه المراحل يسلط الضوء على مواطن قوة الأدب العربي وفترات توهجه وعنفوانه، وكذلك نقاط ضعفه والمثالب التي أخذت عليه، مبينا الموضوعي منها وغير الموضوعي، مستشهدا بشواهد من النصوص العربية، ومما اشتملت عليه كتب التراث من أخبار الشعراء والخطباء، سواء أولئك الذين أجادوا وأبلغوا، أو الآخرون الذين أساءوا إلى صناعة الكلمة والبيان.آراء أناتول فرانسكان أناتول فرانس - أحد أعلام الأدب الفرنسي في القرن الـ19 - أديبا من الطراز الرفيع، فمجموع ما تركه من مؤلفات وأعمال أدبية يكشف عن تحليه بموسوعية هائلة ضاهى بها مفكري عصره. وقد برز في كتاباته طابع فلسفي واجتماعي خاص، وروح حكيمة ومرحة في آن واحد، فضلا عن قدرته على سبر أغوار النفس البشرية، واستنطاق الطبيعة والكون بأسره. ولما كان إعجاب عمر فاخوري بالأديب الفرنسي عظيما، وكانت فجيعته بوفاته ١٩٢٤ عظيمة هي الأخرى، فقد أراد أن يقدم لقراء العربية قبسا من أفكار أناتول وآرائه، بما تضمنته من قضايا النفوس والأرواح، والحياة والموت، والحقيقة والخرافة، والعلم والدين، والماضي والمستقبل، والتمدن والوحشية، والحب والغواية. إنه واحد من الكتب التي تمتع القارئ وتحمله على الفكر والتفكر.