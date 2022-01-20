الباحث عن روما في روما

أيها الوافد الجديد الباحث عن روما في روماوالذي لا يعثر في روما علي أي شيء نسميه روميا:نبال اهترأت من قديم وأماكن باتت مشاعا،واسم روما وحده يبقى صفة الموطن بين هذه الأسوار.أنظر كيف يمكن أن يحل الفخار والخرابعلى بلد ضم العالم بأسره في شرائعه،وكما غزا، هو اليوم يغزى، لأنهفريسة الوقت والوقت يأتي على الكل.وروما التي روما ليست، بعدك، سوى نصب واحد أعزل،روما التي بمفردها اجتاحت روما التخوم،وحده نهر التيبر، زائلا عابرا دانيا من البحر،يتبقى من روما. أواه أيها الكون، يا لسخريتك المتقلبة!ذاك الصامد الراسخ في أزمانك ينحدر،وذاك الفار الذي تولى، يسابق الزمن الخاطف.