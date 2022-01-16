الأسواق الخاصة موضوع ساخن في 2022

مرهقون بسبب الأسهم الباهظة والانخفاض الكبير في عوائد السندات، يتطلع مديرو الأصول بشكل متزايد إلى ما وراء الأسواق العامة بحثا عن عوائد معقولة.لقد كان هذا يتراكم لعدة أعوام. بالفعل، يشير شرودرز إلى أن الأسواق الخاصة تساوي نحو ثمانية تريليونات دولار.لكن الارتفاع الخطير في معدل التضخم العام الماضي يدفع بعض مديري الأصول، لأول مرة، إلى النظر في الأصول بما فيها الديون والأسهم الخاصة، إضافة إلى البنية التحتية والعقارات، أو المضي أكثر في هذا المجال.وقال فيليب ليسبينارد، رئيس إدارة الأصول في لندن في شركة يونيون بانكير بريفيه، "لقد كانت الأسواق الخاصة في السابق حكرا على المستثمرين الأثرياء والمؤسسات التي تتسم بالحنكة. لكن لماذا يجب أن يكون لمكاتب العائلات الثرية؟ يتحدث الناس عن دمقرطة الأسواق الخاصة".بالنسبة إلى ليسبينارد، فإن الحسبة بسيطة. فأسواق السندات الحكومية هي مجرد مكان "مروع" للوجود فيه. وإن التسارع في تضخم الأسعار الاستهلاكية منذ خروج العالم وهو يتأرجح من المجموعة الأولى من الإغلاقات جراء الجائحة يعني أن المشترين قد ضمنوا فعليا خسارة في عديد من هذه الاستثمارات.لكن عائدات السندات الحكومية لم تكن هي وحدها التي عانت معاملة تمرير القوانين بصورة إجبارية. لقد أدى تحفيز البنك المركزي الذي سحقها إلى تقليص عائدات ائتمان الشركات، كما قامت بعض السلطات بشراء كثير من ديون الشركات.وقال ليسبينارد، "إن هذا أكثر ما يلاحظ في أوروبا لأن البنك المركزي الأوروبي كان يشتري السندات ذات الدرجة الاستثمارية والصناعية. لقد قام بضغط فروق الائتمان حتى بالنسبة إلى الأسماء ذات السيولة الجيدة مثل نستله أو سيمنز، ولا يعني ذلك أن تلك الشركات لديها وضع ائتماني سيئ.وقال أيضا، "عند مقارنة الديون الأوروبية ذات العائد المرتفع - و 2 أو 3 في المائة، أعتقد أننا بحاجة إلى اسم جديد - ولكن يمكنك إقراض الأسواق الخاصة بتمويل ذي أولوية "يستحق الدفع أولا في حال إفلاس الشركة – المترجم"، على سبيل المثال، لمطوري العقارات لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة، أو خمسة أعوام لمشروع سكني 6، 7، 8 في المائة. "إنها ذات نوعية جيدة وأنت تربح ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما ستكسبه في السوق ذات العائد المرتفع."الأسهم جيدة، بالطبع، لكنها يمكن أن تكون متقلبة وبعض التقييمات تتحدى أي منطق تقليدي.إن كل ذلك يدفع بالمستثمرين إلى ما وراء المسار المطروق للأسواق المدرجة والمباشرة في البورصة وإلى أسهم إضافية أكثر ميلا إلى المغامرة. إذ إن وكالة كالبرز الحكومية، وهي أكبر خطة معاشات تقاعدية عامة في الولايات المتحدة قيمتها 500 مليار دولار من الأصول قيد للإدارة، قد خاطرت بالفعل، حيث وافق مجلس إدارتها في 2021 على زيادة مخصصاتها للأسهم الخاصة خمس نقاط مئوية إلى 13 في المائة، وعلى شراء ديون الأسواق الخاصة، حيث يوظف 5 في المائة من أمواله للعمل هناك.وفي غضون ذلك، ينبغي تخفيض مخصصات الأسهم العامة من 50 إلى 42 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي مارسي فروست لصحيفة "فاينانشال تايمز" في كانون الأول (ديسمبر) إن الأسواق العامة "محمومة قليلا".بطبيعة الحال، يمكن أن يسوء كثير من الأشياء. فلن تكسب 8 في المائة من هذا التمويل لمطور إسكان لائق بخلاف ذلك. إن الشاغل الرئيس هو السيولة. ذلك أنها ليست أصولا يمكنك بيعها بسرعة في أوقات الأزمات - ولهذا السبب تحمل الأسواق العامة ما يسمى بعلاوة السيولة.وتعتقد وكالة كالبرز أنه يمكن يمكنها التعامل مع هذا الشيء بهدوء. فقد قال فروست، "لدينا قدرة كافية على دفع الامتيازات إذا كان هناك انهيار في السوق أو انكماش كبير في الأسواق". ولكن نظرا لأن الأسواق الخاصة تجمع معجبين جددا بخلاف المستثمرين المتخصصين، فمن الواضح أنه من الضروري أن يفكر كل شخص في الشراء بالمقايضة.وقال سيزار بيريز رويز، رئيس الاستثمارات في بيكتت ويلث مانجمنت، "إن مشكلة إضفاء الطابع الديمقراطي على الأصول الخاصة هي أن كثيرا من الناس يشترونها دون أن يفهموا حقا ما تعنيه علاوة السيولة. إن السيولة شيء رائع لا يمكنك الحصول عليه عندما تحتاج إليه. ينبغي عليك التأكد من أن العملاء على استعداد لخسارتها. إنها ليست وجبة غداء مجانية ".من المحتمل أن وجود شريحة أكبر من الاستثمارات العالمية المتوقفة في الأسواق الخاصة يمكن أن يعرض الأسواق العامة لضعف أكبر. كما رأينا في ربيع 2020، إذ لا يبيع المستثمرون بالضرورة الأشياء التي يريدون لتقليل الحمل عندما تصبح الأمور صعبة. إنهم يبيعون ما يمكنهم بيعه، حيث يمكنهم بسهولة العثور على مشتر.يمكن أن تشعر الأسواق العامة بقوة أكبر من ضغوط البيع في الصدمة الكبيرة التالية، لأن شريحة أكبر من المحافظ مرتبطة بأصول خاصة بطيئة الحركة. يمكن. لكن الأسواق الخاصة ربما ليست كبيرة بما يكفي لذلك حتى الآن.إضافة إلى ذلك، قد يكون ضعف السيولة في الأصول الخاصة مشكلة أقل مما يبدو. على سبيل المثال، تحبس صناديق التقاعد شديدة الحذر والحكمة الأموال على المدى الطويل بحكم تصميمها. إذن لم القلق إذا لم تتمكن من الخروج من استثمار خاص لائق بحلول وقت الغداء؟ لم التضحية بالعوائد على مذبح السيولة؟من الواضح أن الأخبار تنتشر بسرعة. إذ قالت سونيا لود، كبيرة مسؤولي الاستثمار في ليغال آند جنرال انفيستمنت مانجمت، "إنه سؤال نتلقاه كثيرا - كيف يمكنني الوصول إلى الأسواق الخاصة؟".إن التحول إلى مزيج طاقة عالمي جديد أكثر مراعاة للبيئة - وهي عملية ثقيلة على البنية التحتية وبسعر مرتفع يبلغ التريليونات - يعني أن هناك فرصا متاحة. لكن المشكلة بالنسبة إلى سونيا لود هي أن هذه الأسواق لا تزال صغيرة جدا. وقالت، "لم تصل الأسواق إلى هذا الحد. إنها لا تزال مجموعة محدودة". ربما ليس لوقت طويل.