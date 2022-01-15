سول تستثمر 291 مليون دولار في "الميتافيرس" والمشروعات الرقمية الأخرى خلال 2022 

أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية، سول، أنها ستستثمر ما مجموعه 345.9 مليار وون (291.4 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022 في المشاريع التي تستغل التقنيات الرقمية المتطورة، مثل مشروع الميتافيرس (العوالم الافتراضية ) والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وذكرت حكومة المدينة أن المشروعا ت بما في ذلك المشروعات التي ستنفذها أحياء المدينة البالغ عددها 25 حيا، ستستفيد من الخطة الاستثمارية للمدينة من أجل "التحول النموذجي إلى الرقمنة".

ومن بين إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشروعات المدن الذكية التي تسعى إلى الجمع بين تقنيات الميتافيرس والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، سيتم تخصيص 112.6 مليار وون لإقامة بنية تحتية رقمية لتحسين الخدمات المدنية. وستمول المدينة ما يقرب من 250 مشروعا من هذا القبيل هذا العام، وفقا لـ"الألمانية".

وتشمل المشروعات الرئيسية الأخرى التوسع في دوائر المراقبة التلفزيونية المزودة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المدينة لتعزيز السلامة، والتعليم الرقمي للفئات المحدودة الدخل.

وقالت المدينة إنه سيتم توفير ما يقرب من 3500 فرصة عمل جديدة من خلال خطة الاستثمار تلك، خاصة للشباب.