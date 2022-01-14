مبيعات التجزئة الأمريكية تتراجع 1.9% في ديسمبر

تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر حيث عانى الأمريكيون من نقص في السلع وقفزة في إصابات كوفيد-19، لكن هذا لن يغير على الأرجح من التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.9 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.2 في المائة في نوفمبر.

وتراوحت التقديرات بين انخفاض يصل إلى 2 في المائة وارتفاع يصل إلى 0.8 في المائة.

وبحسب "رويترز"، أدت الاختناقات في سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة إلى نقص في السلع بما في ذلك السيارات. ودفع ذلك المستهلكين إلى بدء التسوق من أجل موسم عيد الميلاد في أكتوبر، مما أضر بمبيعات التجزئة في ديسمبر.

وقد تتراجع المبيعات أكثر في يناير مع تزايد الإصابات بكوفيد-19 في ظل انتشار المتحور أوميكرون، مما يحد من تردد المستهلكين على أماكن مثل المطاعم وغيرها.