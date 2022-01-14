الدولار يهبط للجلسة الرابعة على التوالي و"بيتكوين" قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

تراجع الدولار الأمريكي اليوم للجلسة الرابعة على التوالي ليبلغ أدنى مستوياته في أكثر من شهرين مع تبني المستثمرين لوجهة النظر بأن معظم الميل للتشديد مؤخرا من جانب البنك المركزي الأمريكي كان موضوعا في الحسبان بالفعل.

وتراجع مؤشر الدولار اليوم 0.2 في المائة إلى 94.62 مقابل سلة من العملات، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.

وعلى أساس أسبوعي، فهو يتجه لانخفاض 1.11 في المائة، وهو أكبر هبوط له منذ ديسمبر 2020. وأمس الخميس، تراجع عن متوسط التحركات في 100 يوم للمرة الأولى منذ يونيو 2021، وفقا لـ"رويترز".

وأمام العملات الرئيسية الأخرى، كانت خسائر الدولار أكثر وضوحا مقابل الين الياباني واليوان الصيني، إذ انخفض أمامهما 0.4 في المائة و0.3 في المائة على الترتيب.

وصعد اليورو بأكثر من واحد في المائة منذ بداية الأسبوع وخرج من النطاق الذي كان محصورا فيه منذ أواخر نوفمبر، مسجلا أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر عند 1.1483 دولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني على الرغم من أزمة سياسية تهدد بقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون في منصبه، إذ يتجه الاسترليني لتحقيق رابع زيادة أسبوعية على التوالي بأكثر من عن 0.5 في المائة. وبلغ في أحدث تعاملات 1.3730 دولار.

واستقرت العملات المشفرة بعد أسبوع متقلب، إذ ظلت أسعار بيتكوين قرب أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند ما يقل عن 42 ألف دولار.