المركزي السريلانكي يبيع كميات من الذهب لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديه 

خفض البنك المركزي السريلانكي احتياطي الذهب لديه خلال الشهر الماضي بهدف تعزيز احتياطيه من النقد الأجنبي، والذي كان وصل في شهر نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى له خلال 12عاما.

ووفقا لبيانات البنك المركزي السريلانكي، التي نشرت أمس، انخفضت قيمة احتياطي الذهب لدى البنك إلى 175.7 مليون دولار حتى نهاية شهر ديسمبر، مقابل 382.2 مليون دولار في نهاية نوفمبر.

وقال محافظ البنك المركزي، اجيت نيفارد كابرال، عبر الهاتف، اليوم:" اشترينا الذهب عندما كان احتياطي العملات الأجنبية في ازدياد.

بمجرد أن تتجاوز مستويات الاحتياطي خمسة مليارات دولار، سوف يبحث البنك المركزي زيادة احتياطيه من الذهب".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك قوله في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي إن احتياطي النقد الأجنبي لديه ارتفع وسط تدفق كميات من العملات الأجنبية في الأونة الأخيرة.

ولم يفصح البنك عن أي تفاصيل في هذا الصدد.