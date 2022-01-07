رئيس "أبل" تقاضى 100 مليون دولار لعام 2021

تقاضى المدير العام لمجموعة "أبل" تيم كوك مبلغا إجمالياً قدره 98.73 مليون دولار العام الماضي على شكل رواتب وحوافز وأسهم، في مستوى قياسي يحققه الأمريكي الذي احتفل عام 2021 بعامه العاشر على رأس الشركة العملاقة في مجال المعلوماتية.

ويمثل هذا الرقم ازديادا بنسبة تناهز 570 في المائة مقارنة مع 2020، وفق وثيقة قُدمت لهيئة الرقابة على البورصة الأمريكية.

ويتشكل القسم الأكبر من المبلغ (82.35 مليون دولار) من أسهم قدمتها "آبل" لتيم كوك الذي نال أيضا 12 مليون دولار تقديرا لتخطيه الأهداف المالية الداخلية للمجموعة.

أما راتب كوك الأساسي السنوي فلم يتغير مقارنة مع السنوات الماضية ولا يزال يبلغ ثلاثة ملايين دولار وذلك بحسب الفرنسية.

وتحقق "آبل" نتائج قوية في بورصة وول ستريت، حيث تخطت الاثنين عتبة ثلاثة آلاف مليار دولار من رأس المال، في سابقة في تاريخ البورصة، قبل التراجع إلى ما دون هذا المستوى.

وقد أفادت المجموعة العملاقة مجددا عام 2021 من المبيعات القوية لمنتجها الأشهر "آي فون"، مع طرحها نهاية 2020 أول طراز يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، وبعده طرازات جديدة في أيلول (سبتمبر) الفائت.

وبيّنت الوثيقة المرسلة إلى هيئة مراقبة البورصة أن سهم "أبل" ارتفع بنسبة 1174 في المائة منذ تسلم كوك منصبه في الشركة سنة 2011 وصولا إلى نهاية أيلول (سبتمبر) 2021.

وتقدّر "فوربس" ثروة تيم كوك (61 عاما) الشخصية بمليار ونصف مليار دولار، وهو مبلغ أدنى بكثير من ثروات رؤساء شركات عملاقة أخرى.

ويهيمن على هذا التصنيف رئيس "تيسلا" إيلون ماسك مع ثروة مقدرة بـ271.5 مليار دولار، يتبعه مؤسس "أمازون" ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس مع 189.1 مليار دولار.