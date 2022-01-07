اليورو يتجاهل قفزة التضخم والدولار يترقب بيانات وظائف أمريكية

تراجع الدولار على نحو طفيف اليوم، لكنه لا يزال يتجه صوب تسجيل أعلى زيادة خلال أسبوع.

ولم يتأثر المتعاملون بزيادة التضخم 5 في المائة في منطقة اليورو خلال ديسمبر في زيادة قياسية فاقت توقعات محللين بارتفاعه 4.7 في المائة.

وانخفض اليورو بعد إعلان بيانات التضخم وسجل زيادة طفيفة نسبتها 0.04 في المائة ليجري تداوله مقابل 1.1304 دولار.

وبحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية 0.07 في المائة إلى 96.189 ويتجه صوب زيادة أسبوعية بنحو 0.5 في المائة.

وكان الين الخاسر الأبرز في ارتفاع الدولار خلال الأسبوع الأول للتداول من هذا العام إذ يعتقد مستثمرون أن يتأخر بنك اليابان عن غيره من البنوك المركزية في رفع سعر الفائدة.

وسجل الدولار أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل الين عند 116.35 ين يوم الثلاثاء وحوم حول 115.80 ين اليوم الجمعة.

وبحسب "رويترز"، ارتفع الدولار 0.6 في المائة مقابل الين هذا الأسبوع وبنحو 2.7 في المائة على مدى خمسة أسابيع. ويترقب الدولار أفضل أداء أسبوعي له خلال أكثر من شهر مقابل الدولارين النيوزيلندي والأسترالي.

وبالنسبة لبقية العملات تماسك الإسترليني هذا الأسبوع مع توقع المستثمرين أن يبدأ بنك إنجلترا قريبا مساره الخاص لتشديد السياسة النقدية. وسجل 1.3547 دولار، إذ لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين عند 1.3599 دولار سجله يوم الثلاثاء. واقترب من أعلى مستوى في عامين مقابل اليورو.

وسجلت عملة بيتكوين الرقمية أدنى مستوياتها منذ سبتمبر في المعاملات الآسيوية عند 40939 دولارا، لكنها عوضت بعض خسائرها وارتفعت إلى 42339 دولارا في وقت لاحق.