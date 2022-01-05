مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعزز المكانة التاريخية للصياهد

يعد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة مهرجانا ثقافيا اقتصاديا عزز المشاركة ووصل بالموروث الوطني للعالمية ونشر العمق الحضاري للسعودية على المستوى العالمي. وأظهر المهرجان أوجه التراث الشعبي المختلفة المتمثلة في الصناعات اليدوية والحرف التقليدية وربطها بواقعنا المعاصر وللمحافظة عليها هدفا من أهداف المهرجان الأساسية وإبرازها لما تمثله من إبداع إنساني تراثي عريق على مدار أجيال سابقة إضافة لأنها عنصر جذب جماهيري للزائرين والمهتمين ويرتاد المهرجان زوار من مختلف دول العالم.

وأعاد المهرجان الحيوية لـ "صحراء الدهناء" أو "الصياهد الجنوبية" التي كانت إحدى مناطق تجمع الطرق التجارية من شرق الجزيرة العربية إلى غربها حيث أصبحت الآن واجهة فتوزعت المخيمات والمحال في عدة أماكن لتدب الحياة من جديد وتتجدد المنطقة بلباس تلتقي فيه روح التراث ومفردات الحضارة لتكون وجهة سياحية واقتصادية وترفيهية منتعشة بعد أن دشنت قرية متكاملة دائمة مرتبطة بالمهرجان الموسمي الذي يحظى بحضور الآلاف من المواطنين والمقيمين إلى جانب الأشقاء الخليجيين والعرب ووفود سياحة عالمية.

أما الموقع بعمقه التاريخي ودلالته الوطنية فكان نقطة تجمع لجيوش الملك المؤسس في مسيرة توحيد البلاد فيما بسطت أرض "الصياهد الجنوبية" ثراها لقوافل الحجاج والتجارة كمحطة دربهم من شرق إلى غرب المملكة والعكس. ويطلق على الشريط الرملي الممتد من النفود إلى شرق نجد على هيئة قوس والمتجه إلى رمال الربع الخالي اسم الدهناء أو النفود الصغرى وهي ثالث أكبر تكوين رملي بحسب تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تشكل الصحاري ثلث مساحة المملكة العربية السعودية.

ويغلب على صحراء الدهناء اللون الأحمر نظرا لاحتوائها على أكسيد الحديد وتندمج بالرمال الحمراء أودية كبيرة تتشكل منها بعد هطول الأمطار تجمعات مائية تتحول مع مرور الأيام إلى رياض غناء كروضة التنهات وروضة خريم. ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية وتوفير منظومة اقتصادية متكاملة من حيث المزاد والمستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده للمجتمع والمهتمين بهذا التراث العربي الأصيل.

وصممت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل موقع مهرجان مزاين الإبل تحت مسمى "القرية السعودية للإبل" شمال شرق الرياض لإقامة الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالإبل وثقافتها برؤية تهدف إلى أن يكون الموقع الأول والأهم في العالم للإبل حيث يتضمن القسم الأول من القرية : منطقة ميدان المزاين بمساحة 264 ألف متر مربع وتشتمل على 85 حظيرة والمنصة الرئيسة بمساحة 1284مترا مربعا وتتسع لـ 450 شخصا ومدرجات كبار الشخصيات بمساحة 684 مترا مربعا تتسع لـ 312 شخصا.

كما يتضمن القسم مدرجات الزوار بمساحة 5,760 مترا مربعا تتسع لـ 6000 كرسي ومنطقة المزاد بمساحة 1.093.970مترا مربعا وتشمل 145 حظيرة ومنطقة الفرز بمساحة 441.149 مترا مربعا تضم 44 حظيرة ومكاتب التسجيل ومواقع للجلابين والدلالين ومسار الإبل بطول 5 كيلومترات لعبور الإبل من الفحص والفرز إلى ميدان المزاين.

أما القسم الثاني فللمخيمات والمجمعات وقدرت مساحة المخيمات بـ 1.1 مليون متر مربع مقسمة إلى 3 فئات فيما يحتوي القسم الثالث على الشارع التجاري المسمى بـ "شارع الدهناء" ويقع في شرق المهرجان ويبعد 6 كيلومترات من مركز المهرجان ويبلغ طوله كيلومترين. وفي القسم الرابع يقع مركز القرية والمتنزه الصحراوي وبهما مناطق الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية ومنطقة لبيع المنتجات والمأكولات الشعبية إضافة إلى الحرف والصناعات اليدوية وتقدر مساحة القرية بـ 22,800 ألف متر مربع.

وأعد المخطط الشامل لكامل القرية السعودية للإبل، الذي يحدد توزيع الوظائف بناء على تحليل الموقع ويشمل تحديد المداخل والطرق وأماكن المرافق والخدمات والتوسعة المستقبلية والتأثيرات العمرانية على محيط الموقع. كما أعد المخطط العام للمرحلة الأولية وشملت توزيع المتطلبات الوظيفية والفراغية للمهرجان والتصميم العمراني التفصيلي لكامل القرية لتشمل كل العناصر والمرافق والطرق والخدمات ومراحل التنفيذ مراعية طبيعة الموقع المميزة وتحديد أولويات التنفيذ إضافة لدراسات الجدوى الاقتصادية للمكونات الاستثمارية بالموقع.

ومرت القرية خلال إنشائها بـ 4 مراحل تطويرية : مرحلة التخطيط ومرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ ومرحلة التشغيل والصيانة وروعي في تخطيطها المحافظة على الطبيعة البيئية المميزة للموقع والتقليل من التأثيرات السلبية وشيد بنمط عمراني يعكس ثقافته وطبيعته الصحراوية. كما روعي تحقيق المرونة في المنشآت لتستخدم المباني في الأنشطة الدائمة والخيام في الأنشطة الموسمية واستخدمت المواد والألوان المتوافقة مع البيئة الصحراوية ولتكون ملبية لمختلف متطلبات فئات المجتمع والزوار، خاصة العائلات ولتكون الثقافة العمرانية المحلية منطلقا إلى مستويات عالمية.