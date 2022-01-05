"نيكي" يغلق على ارتفاع ومؤشر الشركات الناشئة يهبط 5%

أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف اليوم إذ فاقت مكاسب الأسهم القيادية مثل مجموعة سوني وتويوتا موتور تراجع شركات التكنولوجيا ذات الثقل بسبب مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أسرع من المتوقع.

أغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.1 في المائة إلى 29332.16 نقطة بعد تراجعه أكثر من مرة خلال اليوم، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46 في المائة إلى 2039.27 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الناشئة بنسبة 5 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020 إذ أثار احتمال رفع الفائدة الأمريكية في وقت قريب عمليات بيع للأسهم غالية الثمن.

وبحسب "رويترز"، ارتفع سهم شركة تويوتا 2.57 في المائة مواصلا ارتفاعه بعد أن تفوقت مبيعاتها من السيارات على مبيعات جنرال موتورز في الولايات المتحدة في 2021 لتصبح هذه المرة الأولى التي لا تقود فيها الشركة الأمريكية مبيعات السيارات في الولايات المتحدة لعام كامل منذ 1931.

وقفز سهم سوني 3.6 في المائة ليصبح أكبر مساهم في صعود المؤشر نيكي بعد أن كشفت المجموعة عن خطط تأسيس شركة في الربيع لإنتاج السيارات الكهربائية.

وكان قطاع التأمين أكبر رابح وارتفعت أسهمه 3.16 في المائة.

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا حيث تراجع سهم طوكيو إلكترون 1.4 في المائة وهبط سهم إم3 منصة الخدمات الطبية 6.43 في المائة وسهم تيرومو للمعدات الطبية 2.17 في المائة.