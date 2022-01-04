ألعاب "آي باتل" تمنح زوار "كومبات فيلد" تجارب قتالية جماعية بنظام استشعار عالي الدقة

تشكل ألعاب "آي باتل" لزوار منطقة "كومبات فيلد" إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية تجارب قتالية جماعية بنظام استشعار عالي الدقة تقنص من أبعد مكان بشعاع حتى يشعر اللاعب بالضربة بأجواء وتفاصيل مستوحاة من ألعاب الفيديو العالمية.

وتضم "آي باتل" ملاعب بأجواء حماسية تتميز الأسلحة المستخدمة فيها بدقتها العالية في التصويب ومطابقتها للمعايير المستخدمة في صناعة الأسلحة الحربية من حيث الشكل والوزن والملمس إذ لا تحتاج تجربة القتال فيها إلى إطلاق الذخيرة بل يتم استخدام تقنية لاسلكية تربط الأسلحة بأجهزة استشعار ترسل إشارة إلى لصقات استشعارية بظهر اللاعب بحيث تعمل على استشعار تلقي الطلقات.

ومن الألعاب التي تحتويها "آي باتل" : معركة الفريق وتتكون من 10 أو 15 لاعبا ضد عدد مماثل منهم وصندوق الهيمنة وتتكون من 6 لاعبين ضد 6 آخرين ومعركة الظلام وتشمل 10 أو 15 لاعبًا ضد عدد مماثل منهم والتقط العلم وتتكون من 6 لاعبين ضد 6 آخرين ومعركة الزومبي وتضم 10 لاعبين ضد 10 آخرين ومعركة الأشبال وتشمل 10 لاعبين ضد عدد مماثل منهم.

وتتميز منطقة "كومبات فيلد" بكونها مركزا يستقطب هواة الألعاب الحربية إذ تحتوي على عدة ألعاب مميزة منها : قيادة الدبابات والرماية بالذخيرة الحية وألعاب الحروب الجماعية وميادين القتال وتحديات الهروب وغيرها كما تضم معارض لبيع الأسلحة ومطعما رئيسا عاما وأكشاكا لبيع مختلف المنتجات.

وتتيح المنطقة للزوار فرصة العيش في رحلة على مر العصور بداية من منطقة العصور الوسطى بفعاليات وتحديات تطور المهارات كمنطقة "الكاوبوي" التي تحاكي عيش حياة الريف الغربي وميادين "البينتبول والآيباتل" للاستمتاع بمغامرات فريدة ثم منطقة "بارود" للتعرف على تاريخ الأسلحة فميدان "خط النار" وميادين "الرماية" لعيش تجارب لأول مرة وصولا إلى منطقة "التيك زون" ومنطقة تجارب وألعاب التقنية.