الذهب يرتفع بعد أكبر خسارة في 6 أسابيع .. 1804.4 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض منذ 6 أسابيع في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب 0.2 في المائة في العقود الفورية إلى 1804.40 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0819 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5 في المائة . وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1805 دولارات.

وقال إيليا سبيفاك خبير العملة الاستراتيجي لدى ديلي إف إكس "عندما تحدث مثل هذه الزيادة في عوائد السندات، فهذا يقوض جاذبية أداة التحوط من التضخم... ليس مفاجئا حقا أن نرى الذهب يبدأ منخفضا"، وفقا لـ"رويترز".

وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.2 في المائة إلى 22.82 دولار للأوقية، بينما استقر سعر البلاتين عند 954.52 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 في المائةإلى 1832.64 دولار.