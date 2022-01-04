النفط يتراجع قبل اجتماع "أوبك+" .. "برنت" عند 78.7 دولار

تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق اليوم في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أن يؤكد كبار منتجي النفط خطة لزيادة الإنتاج في وقت لاحق اليوم وسط تراجع المخاوف من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا إلى 78.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 75.89 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لبرنت وخام غرب تكساس قد هبطتا أكثر من واحد في المائة يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك +، اليوم، وفقا لـ"رويترز".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش يليها اجتماع وزاري في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش وكلاهما من خلال الفيديو.