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"صدر": توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في اكتتاب في الأسهم الجديدة

"صدر": توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في اكتتاب في الأسهم الجديدة

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية عن تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، حيث يبدأ بتاريخ 06-01-2022، توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وقالت الشركة بأن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور في 06-01-2022. 

كما أعلنت الشركة إجمالي المبلغ الذي سيوزّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور والذي بلغ 16.6 مليون ريال.

وستقوم الشركة بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم عن طريق مصرف الراجحي وفقا للإتفاقية بين الشركة والمصرف، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة المركز الرئيسي للشركة.

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