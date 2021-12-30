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أخبار الشركات- محلية

"تكافل الراجحي" توقع عقد لتقديم خدمات تأمين المركبات مع "عبداللطيف جميل للتمويل" و"المتحدة للبيع بالتقسيط"

"تكافل الراجحي" توقع عقد لتقديم خدمات تأمين المركبات مع "عبداللطيف جميل للتمويل" و"المتحدة للبيع بالتقسيط"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني أنها وقعت أمس تجديد العقد مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقسيط لتقديم خدمات تأمين المركبات والذي تزيد قيمته عن 5 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة للسنة المالية 2021 وذلك لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 2022/01/01، وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها. 

وتتوقع الشركة أن يكون له تأثير على نتائجها المالية لعام 2022.

كما ذكرت الشركة بأنه لايمكن تحديد قيمة للعقد،حيث ترتبط قيمة الأقساط المكتتبة الناشئة عن العقد من نشاط المبيعات والذي لا يمكن تحديده.

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