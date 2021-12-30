"فالكم": طرح أسهم شركة جاز العربية للاكتتاب وإدراجها في "نمو"

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة جاز العربية للخدمات عن نية الشركة في طرح 790 ألف سهم عادي تمثل 5 في المائة من أسهمها للطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

وحصلت الشركة على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 14-11-2021 على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 01-12-2021 على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، حيث ستبدأ فترة الطرح من يوم الأحد 23-01-2022 وتنتهي بنهاية يوم الخميس 27-01-2022.