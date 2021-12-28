الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوع بفعل تحسن الاستعداد للمخاطرة

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها خلال أسبوع واحد في تداول ضعيف اليوم بعد أن أدى تقلص المخاوف بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا وبيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة إلى تعزيز الاستعداد للمخاطرة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1809.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش بعد وصوله لأعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1810.90 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 22.99 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 968.14 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1952.05 دولار للأوقية.