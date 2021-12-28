في اليابان .. 7.2% نمو الناتج الصناعي خلال نوفمبر والبطالة ترتفع إلى 2.8%

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم نمو الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 7.2 في المائة شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 4.8 في المائة بعد نموه بمعدل 1.8 في المائة خلال أكتوبر الماضي.

وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لليابان نموا بنسبة 5.4 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل توقعات بنموه بمعدل 2.5 في المائة فقط بعد نموه بمعدل 4.1 في المائة سنويا في الشهر السابق، وفقا لـ"الألمانية".

في الوقت نفسه عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها لآفاق الناتج الصناعي وقالت إنه يظهر حاليا مؤشرات على النمو.

ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة ارتفاع معدل البطالة خلال نوفمبر بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 2.8 في المائة.

جاء معدل البطالة أعلى من التوقعات التي كانت 2.7 في المائة وهو نفس معدل البطالة المسجل في أكتوبر الماضي.

وبلغ معدل الوظائف المتاحة بالنسبة إلى الباحثين عن عمل إلى 1.15 وظيفة لكل باحث عن عمل وهو نفس المعدل المسجل خلال أكتوبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 1.16 وظيفة لكل باحث عن العمل.