"إتش إس بي سي" يستحوذ على وحدة لإدارة الاستثمار في الهند بقيمة 425 مليون دولار

أعلن وحدة إدارة الأصول لدى بنك "إتش إس بي سي هولدينجز" أنها ستنفق 425 مليون دولار في صفقة شراء وحدة إدارة الاستثمار بشركة "إل آند تي فاينانس هولدينجز" الهندية.

وبحسب "الألمانية"، تأتي وحدة إدارة الاستثمار بشركة "إل آند تي فاينانس هولدينجز" الهندية في المرتبة الـ 12 بين كبرى شركات إدارة صناديق الاستثمار في الهند، إذ تدير أصولا بقيمة 10.8 مليار دولار وأكثر من 2.4 مليون حساب نشط، حتى سبتمبر الماضي.

ويعتزم "إتش إس بي سي هولدينجز" بعد إتمام عملية الاستحواذ، دمج عمليات وحدة إدارة الاستثمار في "إل آند تي فاينانس هولدينجز" بوحدة البنك البريطاني لإدارة الأصول في الهند.