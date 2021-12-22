"دور للضيافة" توقع عقد مع شركة "أكور" لإدارة وتشغيل منتجع ريكسوس جدة

أعلنت شركة دور للضيافة عن توقيعها عقد إدارة وتشغيل مع شركة "أكور" (Accor)، ستتولى من خلالها عمليات إدارة وتشغيل منتجع سياحي فاخر في جدة، تحت علامة ريكسوس (Rixos).

ومن خلال الاتفاقية، ستقوم شركة دور للضيافة بتطوير قرية مكارم النخيل الحالية على خليج أبحر في جدة، لتصبح منتجعاً سياحياً متكاملاً يضم فندقاً فاخراً من فئة خمس نجوم وحديقة ألعاب مائية ومسابح عامة ونادي أطفال ونادي صحي متكامل، إلى جانب عدد من الفلل ذات المسابح الخاصة، جميعها ستكون وفقاً للمعايير التي تعتمدها علامة ريكسوس الفريدة والمملوكة لشركة "أكور".

يتمتع المنتجع بموقعٍ مميز على خليج أبحر في البحر الأحمر بمدينة جدة، ولديه شاطئه الخاص، ويتضمن بعد تطويره على عدد 247 وحدة سكنية، منها 174 غرفة فندقية و73 فيلا سكنية، وعدداً من المرافق الفخمة. علما أن العقد ليس له قيمة محددة حيث يتقاضى المشغل نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل.

