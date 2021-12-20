تحديد سعر السعر الطرح النهائي لإكتتاب "آيكتك" بـ 110 ريال للسهم

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لأسهم شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية بناء سجل الأومر للمستثمرين المؤهلين في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 110 ريال للسهم الواحد وبنسبة تغطية بلغت 19.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 08-05-1443هـ (الموافق 12-12-2021م) حتى يوم الخميس 12-05-1443هـ (الموافق 16-12-2021م).

وسوف تقوم شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع "تداول" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات في السوق الموازية "نمو".