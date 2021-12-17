الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار ومخاوف التضخم والبلاديوم 2.4%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في طريقها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر إذ تراجع الدولار وعاد التركيز إلى مخاطر التضخم بعد تحركات من جانب البنوك المركزية العالمية لسحب حزم التحفيز التي طرحتها لمواجهة جائحة كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1807.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1809.70 دولار للأوقية. وصعد المعدن الأصفر نحو 1.4 في المائة هذا الأسبوع.

وارتفع الإقبال على الذهب فيما يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعدما سجل أدنى مستوى له في أسبوع أمس الخميس، عقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه سيمهد الطريق لثلاث زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022.

وبحسب "رويترز"، قال المحللون إن الذهب زاد على الرغم من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس، لأن المستثمرين أخذوا في اعتبارهم بالفعل احتمالات زيادة أسعار الفائدة قبل إعلان مجلس الاحتياطي.

وصعدت الفضة 0.6 في المائة إلى 22.60 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 2.4 في المائة إلى 1770.80 دولار، في حين تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 935.48 دولار للأوقية.