8.26 مليون برميل يوميا إجمالي صادرات النفط السعودية في أكتوبر .. أعلى مستوى في 18 شهرا

أظهرت بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي" اليوم بأن إجمالي صادرات النفط السعودية (من النفط الخام ومجمل المنتجات النفطية) ارتفعت إلى 8.26 مليون برميل يوما في أكتوبر وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 من 7.84 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

كما ذكرت البيانات بأن صادرات الخام ارتفعت 0.317 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 6.833 مليون برميل يوميا في أكتوبر، كما ارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام 0.121 مليون برميل يوميا إلى 2.611 مليون برميل يوميا.

ووفقا لـ "رويترز"، ارتفع إنتاج الخام 0.118 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 9.780 مليون برميل يوميا، وارتفعت مخزونات الخام 0.264 مليون برميل إلى 136.806 مليون في أكتوبر، بحسب ما أظهرت البيانات.