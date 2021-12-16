أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المنجم للأغذية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 16 /05 /1443 هـ الموافق 20 /12 /2021م برمز تداول 4162 وبالرمز الدولي SA15DGU21117 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
إدراج وبدء تداول أسهم "المنجم".. الاثنين المقبل
أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المنجم للأغذية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 16 /05 /1443 هـ الموافق 20 /12 /2021م برمز تداول 4162 وبالرمز الدولي SA15DGU21117 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
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