شركة تابعة لمجموعة الحبيب توقع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى صحة الخرج بـ 98.4 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن قرار مجلس الإدارة بتعيين سليمان الحبيب "عضو غير تنفيذي" رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين مازن الرميح "عضو مستقل" نائباً لرئيس مجلس الإدارة..

إلى ذلك قالت الشركة إنه إشارة إلى إعلانها المنشور على موقع تداول بتاريخ 20/09/1442هـ الموافق ليوم الأحد 02/05/2021م عن مشروع إنشاء مستشفى جديد في محافظة الخرج، تعلن الشركة عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في يوم الأحد بتاريخ 08/05/1443هـ الموافق 12/12/2021م على ترسية وتوقيع شركتها التابعة (شركة صحة الخرج للرعاية الطبية) عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية التمهيدية والأساسات وبناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى صحة الخرج مع شركة مسح للمقاولات (طرف ذو علاقة) بقيمة 98.4 مليون ريال ، وسيتم عرض هذا العقد على الجمعية العامة القادمة وفق الأنظمة ذات العلاقة.