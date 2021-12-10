تحديد سعر الطرح الثانوي لأسهم "الاتصالات السعودية" بـ 100 ريال للسهم

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة الاتصالات السعودية عن تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح العام الثانوي لـ "الاتصالات السعودية" بـ 100 ريال للسهم الواحد لجميع المستثمرين من المؤسسات والأفراد.



وبحسب بيان على موقع "تداول"، تم طرح 120مليون سهم تمثل 6% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للمستثمرين من المؤسسات و10% للأفراد.

وتم تغطية كامل أسهم الطرح من قبل المستثمرين من المؤسسات المحلية والأجنبية ،وتجاوزت الطلبات الحجم الكلي للطرح، كما تمت تغطية كامل الأسهم المخصصة للأفراد خلال فترة الاكتتاب، والتي تمثل 12 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، وبمشاركة أكثر من 231 ألف مكتتب من الأفراد.

وسيتم تخصيص كامل الأسهم المطروحة للأفراد، بواقع 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي

الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ حوالي 84.11%.

كما سيتم تخصيص المتبقي من أسهم الطرح البالغة 108,000,000 سهم للمستثمرين من المؤسسات بالتشاور مع مديري سجل اكتتاب المؤسسات.